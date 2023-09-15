İtalyan adaya bir günde 6 bin 800 göçmen çıktı

Euronews'te yer alan habere göre İtalya'nın en güneyindeki Lampedusa adasındaki göçmen kabul merkezi, 24 saatlik bir süre içinde denize açılmaya elverişli olmayan küçük teknelerle gelen binlerce göçmen nedeniyle dolup taştı.



Kızıl Haç, Tunus'tan yola çıkan yaklaşık 120 tekneyle küçük adaya ulaşan 6 bin 800 kişiden 4 bin 200'ünün hala göçmen merkezinde olduğunu açıkladı. Adaya ulaşan göçmenler yolcu feribotları ve askeri gemilerle Lampedusa'dan ana karaya taşınıyor.



İtalyan Kızıl Haçı'ndan Francesca Basile, "Zorlu bir günün ardından bugün insanlar sürekli olarak transfer ediliyor. Durum kesinlikle karmaşık ve yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.



Yeni gelen göçmenler genellikle sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Ancak gönüllülerin ifadelerine göre, kabul merkezideki yoğunluk nedeniyle bazıları kaçtı ve adanın diğer yerlerine dağıldı.



İtalyan televizyon kanalı Sky TG24 yayınladığı görüntülerde merkezin dışında çekim yaparken, arka planda insanların bir duvara tırmandığı görülebiliyor.



Sky TG24, Perşembe günü adaya 44 kişiyi taşıyan yalnızca bir göçmen teknesinin geldiğini bildirdi.



Lampedusa belediye başkanı Filippo Mannino, İtalya'ya gelen çok sayıda göçmenle ilgilenme konusunda İtalya'yı yalnız bıraktığı için Avrupa Birliği'ne sert tepki gösterdi ve bloğun "aylardır sessiz kaldığını" söyledi.



İçişleri Bakanlığı'na göre, bu yıl yaklaşık 126 bin göçmen deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı zamanlarındaki rakamın neredeyse iki katı.