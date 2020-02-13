Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan sağcı parti Erdoğan'a özendi /13 Şubat 2020 20:00

İtalyan sağcı parti Erdoğan'a özendi

İtalya'da ana muhalefet lideri Matteo Salvini, hükümetin Libya'da tarafsız kalma politikasını eleştirdi. Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini, Türkiye gibi yalnızca meşru Libya hükümetiyle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Salvini, "Libya'da artık güvenilir bir muhatap değiliz. Libya'ya bizden daha uzak olan Türkiye asker yolluyorsa, İtalya işini yapmadığı içindir" dedi.

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Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde bir basın toplantısı düzenleyen Salvini, dün Senato'da yapılan oylamayla dokunulmazlığını yitirmesi ve yargılanmasının önünün açılması dahil ulusal ve uluslararası konularda soruları yanıtladı.

Salvini, Libya krizi konusunda mevcut İtalyan hükümetinin politikalarına karşı çıktı, hükümetin hem Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez  Sarraj hem de General Halife Hafter ile görüşmesini eleştirdi.

İtalyan hükümeti, Libya'da siyasi çözüm için tüm taraflarla diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor ve iki tarafla da görüşmelere devam ediyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre İtalya'da en fazla desteğe sahip partinin lideri olan Salvini ise İtalyan hükümetinin Libya'da bir seçim yapmayarak inandırıcılığını yitirdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"İtalyanlar, hükümetin Libya'da bir seçim yapmamasının bedelini ödüyor. Sarraj'la görüştüğünde Sarraj'ın yanında olduğunu, Hafter ile görüştüğünde de Hafter'in yanında olduğunu söylersen tüm güvenilirliğini kaybedersin. Fransızlar seçimlerini yaptı, Türkler seçimlerini yaptı, Almanlar seçimlerini yaptı, İngilizler seçimlerini yaptı. İtalya hükümeti ise her zaman olduğu gibi biraz o tarafla biraz bu tarafla. Hem onla hem bunla olursan her iki tarafa karşı da güvenilirliğini kaybedersin."

Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, Libya'da halen meşru olarak tanınmış bir hükümetin bulunduğunu vurgulayarak, "Ben meşru olarak tanınan hükümetten muhataplarla konuşuyordum. O hükümetin İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakanı ile görüşüyordum" dedi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Salvini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin geçen ay Roma'daki başbakanlık sarayında, hem Hafter hem de Sarraj ile görüşme girişiminde bulunmasını da "gerçeküstü" diye niteledi.

Conte, 8 Ocak'ta başbakanlıkta önce Hafter'i ağırlamış, ardından da Sarraj ile görüşeceği açıklansa da Sarraj bu görüşmeyi son anda iptal etmişti. İtalyan basını Sarraj'ın Roma ziyaretini iptal etmesinde, Hafter'in kendisinden önce resmi biçimde ağırlandığını öğrenmesinin etkili olduğunu yazmış ve İtalyan hükümetini "diplomatik bir gafa" imza attığı gerekçesiyle eleştirmişti.
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