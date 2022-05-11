İtirafçılığa zorlanan eski askeri öğrenci, 6 ayda 3. kez tutuklandı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski askeri öğrenci Mustafa Enis Durak, İzmir Bayraklı Adliyesinde 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.







2014 yılında henüz 14 yaşındayken Maltepe Askeri Lisesi’ne 2. olarak kazanan Mustafa Enis Durak (21), okulu kapatıldıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Üçüncü sınıfta okuyordu.





Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Durak, 3. kez tutuklanıp hapse gönderilmiş oldu. İlk kez 6 Aralık 2021’de tutuklanan Durak, 20 gün Silivri Cezaevine kaldıktan sonra tutukluluğa yapılan itiraz kabul edildi ve tahliye oldu.





14 Nisan 2022’de ikinci mahkemesi vardı. İtirafçılığa zorlanan Durak, kabul etmeyince ikinci kez tutuklanıp, bu kez İzmir Kırıklar Cezaevine gönderildi. Yine tutukluluğa itiraz edildi ve bir hafta sonra serbest bırakıldı.





Yaşadığı hukuksuz süreç nedeniyle 10 Mayıs’taki mahkemeye katılmayan ve Türkiye’yi terk etmeye karar veren Durak, dün akşam İzmir Havalanı’nda gözaltına alınıp bugün üçüncü kez hapse gönderildi.





Bold Medya’ya konuşan Durak’ın ailesi, “2014’te Maltepe Askeri Lisesi’nde okumaya başladı. İki yıl sonra zaten okul kapatıldı. 2014’te iki kere ankesör araması var. Bir de tanık beyanı. ‘Toplanıyorduk, Kuran okuyorduk, namaz kılıyorduk, kitap okuyorduk’ vs tarzında cümleler söylemiş. Artık o kadar bunaldı ki çaresiz kaldı. İkinci tutuklamayı yapmasalardı ülkesini terk etmek istemezdi.” dedi.