İttifakta anlaşabilecekler mi: Akşener, Özel'in görüşme teklifini kabul etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" dedi.





Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Özel, "Ben Meral hanımla, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil" demişti.