Erdoğan '50+1' sorusuna çok kızdı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz" dedi.







AKP'li Cumhurbaşkanı, gazetecinin bunun üzerine "50+1'i mi görüşeceksiniz?" diye sormasına karşılık "Allah Allah! Lafa bak!" tepkisi verdi.





Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmenin saati ise 15:00.





İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Erdoğan ve Bahçeli'nin özellikle '50+1' konusuyla ilgili ayrı düşmesi, iki ismin görüşme planını ertelenmesine yol açan nedenlerden biri olarak öne çıkıyordu.





AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, sunucusu olduğu televizyon programında, Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşme konusuyla ilgili şunları söylemişti:





“Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesini ikinci kez erteledi. İki defa ertelendi. Yoğun programlardan ya da başka bir şeyden dolayı da olabilir. Ama mutlaka görüşecekleri yönünde bilgiler de geliyor. Bahçeli Erdoğan’ın 50+1 çıkışına bir miktar tepki göstermişti. ‘Bu sistemin demokratik meşruiyetinin temeli yüzde 50+1'dir’ demişti. Erdoğan da 50+1’in değişmesi isabetli olur demişti.”







