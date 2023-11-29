Samanyolu Haber /Gündem / AB Komisyonu Türkiye'ye vize raporunu açıkladı: Daha fazla adım atın tavsiyesi /29 Kasım 2023 15:13

AB Komisyonu Türkiye'ye vize raporunu açıkladı: Daha fazla adım atın tavsiyesi

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesini tavsiye etti. Komisyon ayrıca ticaret, yatırım, göç ve vizelerin kaldırılması konularında daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

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Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin yorumunu üyelerle paylaştı. 

AB Komisyonu, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Komisyon, "AB Komisyonu: Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir." dedi. 

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesini tavsiye etti.

Komisyon ayrıca ticaret, yatırım, göç ve vizelerin kaldırılması konularında daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.
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