Samanyolu Haber /Gündem / İyi hal belgesi başvurusunda rekor artış: Doktorlar yurt dışına gitmek istiyor /02 Eylül 2023 20:50

İyi hal belgesi başvurusunda rekor artış: Doktorlar yurt dışına gitmek istiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği doktorlar yurt dışına çıkmaya devam ediyor. Yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı ağustos ayında ilk kez 300’ü geçerek rekor kırdı.

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Türk Tabipleri Birliği, yurt dışına gitmek için için iyi hal belgesi alan doktor sayısının ağustos ayında ilk kez 300’ü geçerek 315’e ulaştığını duyurdu.
AĞUSTOS AYINDA REKOR ARTIŞ OLDU

Türkiye, ağır çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve düşük ücretler sebebiyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “giderlerse gitsinler” dediği doktorlarını kaybetmeye devam ediyor. Her ay yurt dışına gitmek için belge alan doktor sayısını açıklayan Türk Tabipler Birliği (TTB), ağustos ayında rekor artış olduğunu duyurdu.

8 AYDA BİN 964 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

TTB’nin açıklaması şöyle:
“TTB’ye ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısı;
Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.
2023’ün ilk 8 ayında 1964’e ulaştı.
İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha ‘Emek Bizim Söz Bizim’ deme zamanı!”


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