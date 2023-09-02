AKP'nin kalesinde çiftçiler isyanda:









“ÜRETİCİ KAZANAMAZ, TÜKETİCİ TÜKETEMEZ HALE GELDİ”









“BUNUN ADI KÂR DEĞİL, RANT”

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre başta akaryakıt fiyatları olmak üzere artan girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi, ürünü değerinde satamamaktan şikayetçi. Konya'da birçok üründe olduğu domates üreticisi de ürününün para etmediği gerekçesiyle tepkili.Konya'nın domates üretiminde önemli bölgelerinden olan Ereğli'de çiftçiler, domatesi değerinde satamadıkları gerekçesiyle kasalara topladıkları ürünleri yere döktü.“Direne direne kazanacağız” sloganları atan çiftçiler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Biz çiftçiliği bırakıyoruz, Cumhurbaşkanımız duysun. Boykota devam” dedi.Başka bir çiftçi ise, çiftçilerin çadırlarda aç olduğunu ve işi bırakma seviyesine geldiğini belirterek, “Bütün işçiler buradan gidecek. Bütün çadırlarda işçiler aç. Para alamıyoruz. Akşam geliyoruz, ‘ağa para ver' yok. Ne yiyecek? Bu işçi bedava çalışır mı?” siteminde bulundu.Üreticilerin eylemine CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş da destek verdi. Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını ifade eden CHP'li vekil Barış Bektaş, şunları söyledi:*Çiftçi ürettiğinin karşılığını almak istiyor. Milletin sofrasına ucuz domates götürmesi dışında bu çiftçinin bir talebi yok. Ama maalesef AKP politikaları üreticiyi kazanamaz, tüketiciyi de tüketemez hale getirdi. Anlamak mümkün değil.*Büyükşehirlerde insanlar sofrasına salça, domates koyamıyor, buradaki üreticiler tonu 2 bin 300 lira, bin lirasını da yevmiyecilere veriyorlar. İçinde ilaç giderleri, gübresi mazotu, geriye ne kalacağını siz düşünün.*Üretme alışkanlıklarını kaybedersek ne olacak? Domatesi de mi yandaş firmalarla ithal mı edeceğiz, bu topraklar dururken. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ben bunları tüm kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyorum.Artan akaryakıt fiyatlarına dikkati çeken Bektaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:*Tüm dünyada brent petrol fiyatları düşerken Türkiye'de zam geliyor. Hükümet hazinedeki açığı kapatmak ve saltanatını devam ettirmek için kullanıyorlar. Bu domatesi bedava versek fabrikalar alacak durumda değil. Neden?*Yakıt fiyatları dolayısıyla. Bakıyoruz TMO gibi bu işlere müdahale edecek aparatlar da kalmamış. Tarım Bakanlığı çiftçiyi adeta tüccarın eline bırakmış. Aynısını buğdayda da görüyoruz, mısırda da görüyoruz, domateste de görüyoruz.*Üreten kazanmıyor, tüketici pahalı yiyor arada yandaş firmalar kar ediyor. Bunun adı kar değil, rant. Bir şeyin fiyatı 6 liradan açıklanıyor, depo sahiplerine vermek zorunda kalıyor üretici. Kışın bir daha fiyat açıklıyorlar 10-11 liradan tekrar satılıyor. Bu düzene itiraz ediyoruz.*Salça fabrikaları başta olmak üzere kimse bu üreticinin içinde bulunduğu durumu istismar etmeye kalkmasın. Bu insanlar küser, şehirlerde asgari ücretle iş bulmaya giderse biz ne yiyeceğiz? Domates yerine taş mı yiyeceğiz? Bu insanların canı yanmış.*Acilen bu domateslerin yurt içi piyasada tüketildiği gibi ihracat kapılarının da açılması lazım. Birkaç diplomatik girişime bakar ama maalesef Türkiye'yi bütün komşularıyla düşman eden bir memleket haline getirdiler.*Normalde bu domatesler Irak, Suriye'ye giderdi. Hükümetin bu politikaları devam ederse bu ürünlerin yetiştiği yerin çöl olması da çok yakın. Biz buradan acil bir çağrı yapıyoruz; Burada kanayan bir yara var. Bunun acil çözülmesi lazım. Bu siyaset üstü bir mesele.Domates için ihracat kapılarının açılmasını talep eden CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, salça fabrikalarına ise ürünün değerinde alınması çağrısında bulundu. Tarım Bakanlığı'nın görevini yerine getirmediğini kaydeden CHP'li Adem, şöyle konuştu:*Ben buraların çocuğum, bu ovaları bilirim. Bundan 10 sene önce burası çöldü. Bu arkadaşlar bu memleketi üretim yapar hale getirdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanı, ‘Üretsinler, her yere ekinki para kazansın, üretim olsun' Domatesi bugün üretti, mazotu 40 lira oldu, gübresi 15 lira oldu, İşçi yevmiyesi 400 lira oldu.*Oysa çiftçinin ise şu anda 2 lira. 2 liraya bu arkadalar ne yapacak nasıl para kazanacak? Maliyetini kurtarmıyor. Gelecek sene domates sıkıntı olursa nasıl olacak? Bir yıl da para kazanıp, bir yılda para kazanamamazlık olmaz. Maalesef, Tarım Bakanlığı üstüne düşen görevi yapmıyor. Plan, program diye bir şey yok.*Buradaki arkadaşların hepsi evini geçindirecek. Belki tarla icarlı, tarla icarını ve elektrik parasını ödeyemeyecek hale gelmiş. Ben de çiftçiyim, üretim sonunda paralarını ödemek üzere ekimlerini yaparlar.*Gübreyi, elektriği, ilaç parasını daha sonra öder. Bu adamlar yarın ilaç parasını ödeyemedikleri zaman, evine icara geldiği zaman kim kurtaracak? Bir an önce bunun ihracatının önünün açılması lazım.*Buradan salça fabrikalarını da uyarıyoruz; Bu ürünün hakkettiği değerini versinler. Onlar da bu ürünün ne kadar değeri olduğunu biliyor. Pazartesi gününden itibaren bu ürünün değerini vermelerini istiyoruz.