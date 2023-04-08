Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’de Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi /08 Nisan 2023 23:59

İYİ Parti’de Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray, “14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

Çıray önce sosyal medya hesabından, “Yine başa mı döndük?” paylaşımı yaptı. Çıray'ın bu mesajı bir anlaşmazlık olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Çıray ardından “14 Mayıs sonrası Türkiye’ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir’de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması… Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!” mesajı yayınladı.

Çıray'ın kararının sebebi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'deki temayül yoklaması sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmesi ve Çıray'a İzmir'deki milletvekili listesinde ikinci sırayı işaret etmesi olduğu belirtildi.
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