Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Erdoğan'a kapıları kapattı /09 Nisan 2023 09:17

Bahçeli, Erdoğan'a kapıları kapattı

Cumhur İttifakı, AKP öncülüğünde başlattığı “ortak liste” görüşmelerinden sonuç alamadı.

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, ittifakın ikinci büyük ortağı MHP “yanaşmayınca” Cumhur’da “ortak liste” hesapları tutmadı. Son gelişmelerle “karma bir yapıya dönüşen” Cumhur İttifakı’nda “Hizbullah’ın terör örgütü olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla dikkat çeken HÜDA PAR, AKP listelerinde yer alacağını açıklayan ilk parti olmuştu. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini açıklayan DSP lideri Önder Aksakal’ın da AKP listesinden aday gösterilmesi bekleniyor.

MHP KAPIYI KAPATTI
Cumhur’da, ittifakın eski ortaklarından BBP ve önce kapıyı kapatıp ardından son saatte ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi’nin liste kararları ise netleşemedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk günlerde “kendi logomuz ve listelerimizle gireceğiz” açıklamasına karşın geçen hafta Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “ortak listeyi” gündeme getirdi. Ancak diğer partilerden Destici’ye bir yanıt gelmedi. MHP önceki gün listelerini YSK’ye teslim ederek, kapılarını ortak listeye tamamen kapattı. Erdoğan’la önceki gün bir kez daha görüşen Destici, yeniden “ortak liste” vurgusu yaptı ve YRP lideri Fatih Erbakan’la bu konuda görüşeceklerini söyledi. Ancak bu görüşmeden kamuoyuna bir sonuç yansımadı. 

Gelinen noktada, “BBP ve YRP’nin bazı illerde kendi listeleriyle bazı illerde de AKP listelerinden seçime girebileceği” iddia ediliyor. Yaşanan uyuşmazlığın, seçmene ‘ittifak içi ayrışma’ görüntüsü verdiği yorumları yapılıyor. 
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