İYİ Parti ittifaka 'hayır' derse CHP ne yapacak?

"YEREL SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ TEKLİF ETTİM"





"HEYETLERDEN SONRA 10-15 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜK"





ÖZGÜR ÖZEL'İN İŞ BİRLİĞİNE BAKIŞ AÇISI NASIL?

İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu kararından önce ben bir şey söylersem bu siyasetin esnek bırakılması gereken alanını daraltır. İlk önce masaya oturmak esastır. Tokalaşa bilmek için yumruğu açmak lazım. Şimdi o yumrukların açılması aşamasındayız. Masaya oturmadan bir model söylemem doğru olmaz. Benim iki temel yaklaşımım var birincisi ölçme değerlendirme esaslı olması lazım. Herkesin birbirinin hakkına saygı göstermesi lazım ve ortaya konulacak modelin iki tarafında içine siniyor olması lazım. Ayrı ayrı girildiğinde elbette başarılar elde edilebilir ancak birlikte olduğunda toplamın üzerinde bir başarı elde edilir. Bunun bir de matematiksel karşılığı da var. Bu daha fazla belediye meclis üyesi demek. Bu açıdan iki tarafa da kazandıran bir iş birliği beklentim var. ortak zeminde tartışılarak bir model geliştirilebilir. Önemli olan sonucun her iki parti içinde iyi bir sonuç çıkması.

İYİ PARTİ GİK'TEN OLUMSUZ BİR KARAR ÇIKARSA CHP NE YAPACAK?





"İSTANBUL VE ANKARA'YLA İLGİLİ BİR ENDİŞEMİZ YOK"





HEDEP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?





TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve TV100 Editörü Betül Araz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Özgür Özel, TV100'e özel açıklamalarda bulundu. Özel, dikkat çeken Meral Akşener ziyareti sonrası merak edilenleri de anlattı. Özel, iş birliğine İYİ Parti'nin 'hayır' demesi durumundaki yol haritasını da açıkladı.Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde;Görüşmenin içeriğini kamuoyu önünde açıkladık. İYİ Parti'nin kararından haberdar olduğumuzu bu ziyareti ve ortaya koyacağımız teklifi bir nezaketsizlik olarak değerlendirmemeleri, eğer bu karar çok katı ve net bir kararsa ve müzakereye kapalı bir şeyse buna saygılı olacağımızı mümkünse bu kararın gözden geçirilmesini istedik. Yerel seçimde iş birliği teklif ettim. Bunun için bir olanak olup olmadığını sordum.Heyetlerden sonra 10-15 dakika da baş başa görüştük. Basının hazırlandığı ve yöneticilerinin aşağı indiği süreçti ama o baş başa görüşmede kritik bir siyasi görüşme değildi hal hatır sorma iyi niyet beyanı bundan sonraki süreçte iki liderin iletişimin nasıl olacağı konusundaydı. Doğrudan iki liderin iletişimi iki genel başkanın iletişimin nasıl süreceği konusunda olması gereken bir mutabakat vardı sonrada hep birlikte açıklamaya indik.O görüşmeden olumsuz bir karar çıkarsa bütün Türkiye’de iki parti ayrı ayrı seçime girer. Olumlu olursa ne kadar iş birliği yapılacağını yetkili arkadaşlarımız oturup konuşurlar.İstanbul ve Ankara'yla ilgili bir endişemiz yok ama daha iyi kazanmak belediye meclis çoğunluğunu riske atmamak her zaman daha iyidir.11 Büyükşehir’in 3'ü ilan edilmişti. 8'i ile ilgili ölçüm yapılıyor. Önümüzdeki hafta sonuçları gelecek. 8 büyükşehirde çok titiz ölçümler yaptırıyoruz. Eğer ittifak olmayacak olursa aralık ayı sonuna kadar adaylarımız hepsi belli olur. İşbirliği olursa belki işbirliği olan yerlerde biraz zamana ihtiyacımız olabilir?HEDEP'in eş genel başkanları kutlamak için aradıklarında Ankara’da oldukları bir gün ziyaret etmek istediklerini söylediler. Ben de memnuniyetle kabul edeceğimi söyledim. Önümüzdeki günlerde talep ederlerse randevu vereceğiz. Onların ziyaretinde de mutlaka gündemi değerlendireceğiz. Biz her türlü ziyarete ve her şeyi konuşmaya açığız. Ben önümüzdeki yerel seçimleri en iyi sonucu alarak tamamlamak istiyorum.