İYİ Parti kulislerinde Akşener'le ilgili konuşulan flaş iddia!

İYİ Parti’nin 27 Nisan’da yapacağı genel başkan seçimli olağanüstü kongresini iptal ettirme girişimlerinin hem parti içinden hem de parti dışından kaynaklandığını duyuran ve Akşener’e açık çağrı yapan ilk isim, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın olmuştu.







Hilal Köylü'nün Serbestiyet'teki kulis haberine göre İYİ Parti’de genel başkanlığa aday olan Koray Aydın’ın, partide genel başkanlık seçiminin yapılacağı 27 Nisan tarihli olağanüstü kongreyi iptal ettirmeye dönük girişimler olduğunu duyurmasından sonra bu girişimleri yürüten iki ekip olduğu ortaya çıktı.





Birinci ekip; genel başkan yardımcıları Taner Demirer, Ünzile Yüksel ve Burak Akburak’tan oluşuyor. İkinci ekibi de MHP lideri Bahçeli’nin eski özel kalem müdürü, İYİ Parti Aydın milletvekili Ömer Karakaş yönetiyor. Ekiplerin kongreyi iptal etmesi için Akşener’le görüşmeleri bugün başlıyor.





“AKŞENER, KONGRE İPTAL GİRİŞİMLERİ OLACAĞINI BİLİYORDU”

Peki Akşener, 27 Nisan’daki olağanüstü kongreyi iptal eder mi? Parti kulislerinde, Akşener’in olağanüstü kongre kararını kendisinin aldığına dikkat çekilirken, dolayısıyla bu kararı iptal yetkisinin de olduğuna vurgu yapılıyor:





“Akşener, kongre iptal girişimlerinin olacağını biliyordu. Bu yüzden olağanüstü kongre kararını zaten kendi kararı gibi duyurdu. İstifa etmedi. Giderken, dönebilirim mesajı da verdi. Şimdi isterse, ‘Partim ve örgütüm istedi’ deyip, yeniden partinin başına dönebilir. Olağanüstü kongreyi iptal eder ve parti olağan kongre süreci takvimine girer. Takvime göre de il kongreleri 2025 Şubat’ında, kongre de Mart’ta olur. O vakte kadar da Akşener, kendisine muhalif kim varsa partiden tasfiye eder. Bu yüzden Akşener’e ‘hem kendi itibarınızı hem de parti itibarını zedelemeyin, olağanüstü kongreyi iptal etmeyin’ çağrıları yapılıyor. Sonuç ne olacak bilmiyoruz ama parti karışık.”

