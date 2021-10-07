İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ın yaptığı üç teklifi açıkladı

“HER PARTİYLE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”





ERDOĞAN’IN YAPTIĞI 3 TEKLİF





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki liderin görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.Akşener, görüşmeyle ilgili, “Ekonomiye, sosyal devlet anlamında, işsiz gençleri, demokrasiyi, hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim açımızdan fevkalade, faydalı olan istifade ettiğimiz için bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.Davutoğlu, görüşmeye ilişkin; “Bizler siyasi patiler olarak ülkeye hizmet için kurulan yapılarız. İktidarın yanlışlarına muhalefet etmek zorundayız. Karşı karşıya kaldığımız tablo yalnızca iktidar değişimi tablosu değil Türkiye’nin bütünüyle yeniden demokrasinin, siyasetin ekonominin inşasıyla karşı karşıyayız” dedi ve şunları söyledi:“Akşener, ekibiyle bize iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili çalışmalarını anlattılar. Hepimiz heybemizde ne varsa, farklı ırmakların bir denize açılması gibi Türkiye’yi de demokrasi denizine açacak çabaları omuz omuza vermemiz lazım. Bu iş birliğini İYİ Parti ve Sayın Akşener ile sürdürüyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra daha çok görüşeceğiz. Bunlar iş birliği çalışmalarıdır, ittifak meselesi bunun ötesinde bir alandır ama her konuda her partiyle Türkiye’nin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”Akşener, Erdoğan’ın bugünkü TBMM grup toplantısında; “Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık” açıklamalarına, “28 Şubat üzerinden, ellerinde başka bir şey olmadığı için bir yürüme söz konusu olursa Erdoğan’a çok üzülürüm” karşılığını verdi ve şunları söyledi:“28 Şubat ile ilgili olarak, o kararlar, rahmetli Başbakan Erbakan hocamızın imzaladığı, iktidarın diğer ortağı Çiller’in imzaladığı ve en son benim imzaladığım bir hükümet kararıdır. Dolayısıyla, uygulanacağını söyledim. 28 Şubat üzerinden, ellerinde başka bir şey olmadığı için bir yürüme söz konusu olursa Erdoğan’a çok üzülürüm. Aynı Erdoğan 2001’de partisinin kuruluşuna beni davet etti. Erdoğan, 2015’te bana Başbakan yardımcılığı teklif etti. Aynı Erdoğan, 2020’de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip, ‘Buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım’ dedi. Ben bunların tamamını reddettim.HDP ile, Abdullah Öcalan ile, Osman Öcalan ile PKK ile Erdoğan ve paydaşlarına aralarına mesafe koymayı öneriyorum. TRT’ye 31 Mart’ta Abdullah Öcalan’ın mektubu çıktı. Osman Öcalan, mülakat verdi. Ne için verdi? Bu mektubun değerli olduğu söylendi. İstanbul’a seçim alınsın diye. Yazık yazık. Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz.”