İYİ Parti milletvekili, İran sınırını geçti; kimse bir şey sormadan geri döndü

İran sınırını geçerek 100 metre ilerlediğini belirten İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ‘Gündüz gözüyle engelsiz biçimde İran’a girip geri döndük’ dedi.





Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun Türkiye-İran sınırını “elini kolunu sallaya sallaya geçtiğini” yazdı.









“Hatta metrelerce içeriye girdi. İran köylerine yaklaştı. Ne Türk askeri… Ne de İranlılar ‘Dur, gitme’ dedi” diyen Saymaz, Türkoğlu’nun şu sözlerini aktardı:





“Duvar belli yerlerde bitiyor. Kimi yerde yok, kimi yerde inşaat sürüyor. Bazı yerlerde ise duvarın üzerinden geçilebiliyor. Tel örgüler gevşemiş. Duvarın olmadığı iki noktadan geçtim. Engelle karşılaşmadım. Sorun çıkmasın diye ilerlemedim ama 100 metre kadar içeriye girdim.”





‘DEVAM ETSEM İRAN’A GİDEBİLECEĞİMİ GÖSTERDİM’





Kimsenin kendisine “Nereye gidiyorsun? diye sormadığını belirten Türkoğlu, “Karakollarda illa ki vardı. Uzaktan gördük, kapısında araçlar bulunuyordu. Ben sınırlarımızın güvensiz olduğunu ve hiçbir engele takılmadan karşıya geçtiğimi, devam etsem İran’a gidebileceğimi gösterdim” dedi.