Mersin’deki Ülkücü cinayetinde ‘ilginç’ telefon trafiği!

Mersin’deki Ülkü Ocakları mensuplarının cinayetle sonuçlanan saldırısına ilişkin dava dosyasında yer alan HTS kayıtları, dikkat çeken detaylar ortaya çıkardı ancak mahkeme bu ilişki ağını dikkate almadı.





Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in 15 Mart 2022’de uğradığı saldırının cinayetle sonuçlanması üzerine başlatılan yargılama geçen ay tamamlanmıştı. Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yakınlığıyla bilinen Çağrı Ünel, kendisine saldıran ülkücülerden Emrullah Kaplan’ı öldürdüğü için 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü “Mersin’deki Ülkücü cinayeti dosyasında çıkan HTS kayıtları ne anlatıyor?” başlıklı yazısında, istinafta olan davanın dosyasına giren HTS kayıtlarını yazdı.





Şardan, "Söz konusu HTS kayıtlarını inceleyince, sadece az önce okuduğunuz tamamlayıcı deliller değil, hiç hesapta olmayan başka bilgiler de gün ışığına kavuştu! Tabii bu hesapta olmayan verileri mahkeme tespit etmedi" dedi.





“Ülkü Ocakları yapılanması içinde olan ve Ünel’e yönelik saldırıyı gerçekleştiren isimlerden bazılarının HTS raporlarının incelenmesinden bakın neler çıktı?” diye yazan Şardan, tespit ettiği detayları şöyle aktardı:





• Hüseyin Coşkun Akgöllü, babası adına aboneliği bulunan cep telefon hattını kullanırken, Çağrı Ünel’e saldırının yapılmasının ardından yaklaşık 40 dakika içinde Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy ile 7 kez telefon görüşmesi yaptı.





Bunlardan altısında Akgöllü, Tutsoy’u; birinde ise Tutsoy, Akgöllü’yü aradı. Tutsoy da, Akgöllü gibi Kadirlili. Tutsoy, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın yardımcısı iken Şubat 2022’de Adana Ülkü Ocakları Başkanı olarak genel merkez tarafından atandı.





Akgöllü ayrıca 25 Şubat 2021 ile 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer’le SMS irtibatı var. Burada Sezer’in görevinin bitiş tarihine dikkatinizi çekeyim.





• Cenk Gece, E.K. adlı bir kadına ait telefon hattını kullanırken, Ünel’e saldırının ardından Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy ile irtibata geçti.





• İlyas Çiftçioğlu, Ünel’e saldırıdan iki gün önce 11.47 ile 12.10 arasında beş kez, bir gün önce de saat 13.39 ve 14.04’te iki defa Adana Ülkü Ocakları Başkanı Tutsoy’la telefon görüşmesi yaptı. Çiftçioğlu ayrıca Tutsoy’un ailesinden Enis Tutsoy, Fazlı Tutsoy ve İsa Mert Tutsoy’la irtibat kurdu. Çiftçioğlu, olayın ardından takip eden günlerde de Ankara’daki Sayıştay Başkanlığı’nın santralinden üç kez arama yaptı.





• Salih Kaplan, olaydan kısa süre sonra saat 13.11’de Adana’da bir mahkemede görevli ile görüşme yaptı.









• Ahmet Atan, saldırıdan yaklaşık üç saat sonra Tutsoy’dan önceki Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut ile telefon teması kurdu. Ayrıca, yine olaydan sonra Türk Sağlık Sen’in Adana Şube Başkanı Serkan Oluk ile 13.36 ile 14.06 saatleri arasında dört kez telefon irtibatı kurdu.





• Tuğcan Sönmezler, kendisi gibi Adana Ülkü Ocakları yöneticisi olan kardeşi Fatih Sönmezler’in adına kayıtlı telefon hattını kullanarak olayın hemen ardından saat 14.05 ve 14.13’de daha önce Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Ali Görgün ile temas kurdu.





• Bu arada Yüreğir Ülkü Ocakları Başkanı Selim Anlı’nın olay sırasında kullandığı cep telefon hattının da babası üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.