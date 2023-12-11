İYİ Parti, Yavaş için kararını verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.







"Kararımız net" diyen Zorlu, "Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil" ifadelerini kullandı.





"TARTIŞMAYA AÇIK KONU DEĞİL"



Zorlu'nun yerel seçimlere dair açıklaması şöyle:





"Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten, en alta kadar bütün birimlerimizi ve mensuplarımızı bağlayan bir karar. Önümüzdeki günlerde, seçimler yaklaştıkça; İYİ Parti’nin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler."







