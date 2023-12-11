Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti, Yavaş için kararını verdi /11 Aralık 2023 16:57

İYİ Parti, Yavaş için kararını verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Tek başımıza seçimlere gireceğiz. Tartışmaya açık konu değil" dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"Kararımız net" diyen Zorlu, "Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil" ifadelerini kullandı.

"TARTIŞMAYA AÇIK KONU DEĞİL"
Zorlu'nun yerel seçimlere dair açıklaması şöyle:

"Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten, en alta kadar bütün birimlerimizi ve mensuplarımızı bağlayan bir karar. Önümüzdeki günlerde, seçimler yaklaştıkça; İYİ Parti’nin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti, Yavaş için kararını verdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:34