İYİ Parti'de deprem: Durmuş Yılmaz'ın ardından Bahadır Erdem de istifa etti

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa ettiğini duyurdu.





Bir dönem İYİ Parti'de genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Bahadır Erdem, yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde aday çıkarılması kararını gerekçe gösterdi. "2024 yerel seçimlerinde” aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve son dönemde Anayasa hususunda bilinçli olarak yaratılan büyük devlet krizini de göz önüne bulundurduğumuzda hukuk tanımaz AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır" diyen Erdem, "Bu çerçevede, İYİ Parti’ye katıldığım günden bu yana hedefi yirmi bir yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.





Bugün, bir önceki dönemde İYİ Parti Milletvekili olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.