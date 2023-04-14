Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den yeni video /14 Nisan 2023 09:30

İYİ Parti'den yeni video

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve “ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin üçüncü videosunu paylaştı.

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

Yİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için "Türkiye tarih yazacak" sloganıyla seçim kampanyasını başlattı. Kampanya billboardlarıyla Türkiye geneline yayılırken, dijital mecralarda başlamak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı video da yayınlandı.

"20. YILINDA AK PARTİ SUNAR" sloganıyla açılan videonun ilk bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hâli aldı başını gidiyor" sözleri karşısında ekonomik zorluklara karşı vatandaşların "Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" sözleri yer aldı.

Videonun diğer bölümlerinde, yoksulluğun ve açlığın pençesindeki insanların durumu, artan gıda fiyatları, barınma masrafları ve benzin zammı gibi ekonomik sorunlar ele alındı. Videoda ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de eleştirildi.
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