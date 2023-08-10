Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den yeni 'yerel seçim' açıklaması: CHP ile ittifak olacak mı? /10 Ağustos 2023 16:19

İYİ Parti'den yeni 'yerel seçim' açıklaması: CHP ile ittifak olacak mı?

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, 2024'teki yerel seçimlere ilişkin ittifak tartışmaları hakkında konuştu. Vural, “Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok" dedi.

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, siyasete dönmesinin ardından partisinin geleceği ve politikası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan Oktay Vural, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Halkın çoğunluğunu alacağız. Daha fazla toplumsal desteği sağlamak için uğraşacağız. İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu" ifadelerini kullandı.

İttifak tartışmaları üzerine konuşan Vural, “Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz” diye konuştu.
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