Samanyolu Haber /Dünya / ABD enflasyonunda 12 ay sonra bir ilk! /10 Ağustos 2023 16:40

ABD enflasyonunda 12 ay sonra bir ilk!

ABD'de TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Veri sonrasında dolar endeksi gerilerken ons altın fiyatı 4 dolarlık artışla 1926 dolara yükseldi.

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Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,0 olan enflasyonun yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise TÜFE fiyatlarında yüzde 0,2 artış yaşandı. Piyasalar da artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,7 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,8 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

ENERJİ FİYATLARI ARTTI
Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 12,5 geriledi, gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,9 arttı.

Temmuz ayında reel ortalama haftalık kazançlar değişiklik göstermedi.

ALTIN YÜKSELDİ
Veri sonrasında dolar endeksi gerilerken ons altın fiyatı 4 dolarlık artışla 1926 dolara yükseldi.
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