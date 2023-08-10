Samanyolu Haber /Dünya / Musk, ne var ne yoksa satacak! /10 Ağustos 2023 16:46

Musk, ne var ne yoksa satacak!

Twitter'ın ofis eşyaları, 2 günlüğüne açık arttırmada satışa çıkıyor.

SHABER3.COM

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ın logosunu ‘X’ ile değiştirmesinden sonra şirketin San Francisco’daki ana binasında bulunan ofis mobilyalarını, sanat eserlerini ve üzerinde eski logo bulunan eşyaları açık artırmayla satışa çıkartacak. 

ABD merkezli çevrimiçi müzayede sitesi Heritage Global Partners web sitesinde açık arttırma gününe kadar tanıtıma sunulan 584 parçanın arasında Twitter’ın eski logosu kuş modelinde bir sehpa, neon ışıklarla yapılmış kuş logosu, ofis mobilyaları, müzik aletleri, ofis mutfak aletleri ve beyaz eşyaları, sanat eserleri ve ofis binasının üstündeki büyük mavi kuş logoları bulunuyor.

Açık artırmanın 12 Eylül’de başlayacağını ve sadece 2 gün süreceği belirtildi.
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