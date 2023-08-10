Türkiye sallanıyor: Önce Diyarbakır sonra Antalya korkuttu

AFAD, bugün Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 16.81 olarak belirtildi.



Korkutan haberin ardından AFAD'dan bu sefer Antalya depremi açıklaması geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.







Depremin derinliği ise 12.44 km olarak ölçüldü.





KANDİLLİ RASATHANESİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.3 km olarak açıklandı.