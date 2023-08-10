Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı forma cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 22 Haziran'da yapılan seçimin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ilk toplantısını yaptı.
Asıl üyeler arasında yapılan seçimle PFDK Başkan Vekilliğine Sinan Sezer, PFDK Raportörlüğüne Doç. Dr. Selman Dursun oybirliği ile seçildi.
Daha sonra Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından, futbolcuların 5 yıldızlı formayla kutlama yapmasına dair disiplin sevk raporu görüşüldü.
Sarı lacivertli kulübe ihtar cezası verildiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."