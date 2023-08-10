Londra'da sosyal medyada 'yağma' çağrısı: 9 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, sosyal medyada yapılan 'yağma ve hırsızlık' çağrılarının ardından çıkan kargaşada 9 kişi gözaltına alındı. TikTok'ta ve Instagram'da paylaşımlarla dolaşıma giren çağrılarının ardından Oxford Caddesi'nde toplanan kalabalık, mağazalara girmeye çalıştı. Dün akşam meydana gelen olayda, bazı mağazaların kepenk indirdiği belirtildi.







'YAĞMAYA KATILANLAR YAKALANMALI'

Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Suella Braverman, yağmaya katılanların 'yakalanması gerektiğini' söyledi. Braverman, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazı Amerikan şehirlerinde görülen türden bir kanunsuzluğun İngiltere sokaklarına girmesine izin veremeyiz. Polise tam destek veriyorum. Sorumlular yakalanmalı ve alıkonulmalı." (DIŞ HABERLER)







