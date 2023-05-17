Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'den YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı /17 Mayıs 2023 22:46

İYİ Parti'den YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan üniversite öğrencilerinin bu hakkı yerine getirebilmeleri için sınavların ertelenmesi veya online şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

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Zorlu, öğrencilerin ekonomik sıkıntılar veya sınavların çakışması nedeniyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanabileceklerini ifade etti. Ayrıca, daha önce alınan plansız kararlarla gençlerin düzeninin bozulduğunu ve gençlerin zor durumda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Zorlu, üniversitelerin bu durumda olan öğrenciler için 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeleri yapması çağrısında bulundu. İlgili üniversitelerin YÖK ve partilerinin çağrısına uyarak harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, YÖK ve üniversitelerimize partimizin çağrısıdır" başlıklı mesajında şunları kaydetti:

"28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir.

Zira birçok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır.

Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz.

Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın!

İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir.

Bu durumda olan Üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz."
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