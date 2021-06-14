Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili isimden Sedat Peker önerisi /14 Haziran 2021 20:18

İYİ Partili isimden Sedat Peker önerisi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sedat Peker için 'özel yasa' önerisinde bulundu.

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Sedat Peker'in durumuyla özel bir yasa çıkarılması ve kendisine koruma garantisi verilmesi çağrısında bulunan Aytun Çıray, Peker'in iddialarından doğruluğu ispatlanmış olanlarla ilgili olarak devlette ve siyasette büyük temizlik yapılabileceğini dile getirdi.

Çıray'ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrısı şöyle:

"Ciddi ve kendine güvenen bir yönetim..

Derhal özel bir yasa çıkarır..

Sedat Peker'e koruma garantisi vererek tüm iddia ve bilgileri daha derinlemesine edinir..

Doğruluğu ispatlananlarla devlette ve siyasette büyük temizlik yapar. Böylece devletin itibar ve gücünü zirveye taşır."
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