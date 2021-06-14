İYİ Partili isimden Sedat Peker önerisi

Sedat Peker'in durumuyla özel bir yasa çıkarılması ve kendisine koruma garantisi verilmesi çağrısında bulunan Aytun Çıray, Peker'in iddialarından doğruluğu ispatlanmış olanlarla ilgili olarak devlette ve siyasette büyük temizlik yapılabileceğini dile getirdi.







Çıray'ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrısı şöyle:





"Ciddi ve kendine güvenen bir yönetim..





Derhal özel bir yasa çıkarır..





Sedat Peker'e koruma garantisi vererek tüm iddia ve bilgileri daha derinlemesine edinir..





Doğruluğu ispatlananlarla devlette ve siyasette büyük temizlik yapar. Böylece devletin itibar ve gücünü zirveye taşır."