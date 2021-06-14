Mahfi Eğilmez’den Erdoğan’a itiraz

NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını ileri sürdü.





Çin ile büyük bir ticari anlaşma yapıldığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:





“Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin’le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin’le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu, 46 milyar Türk lirası, Çin olarak da 35 milyar yuana karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece gerçekleştirmiş olduk. Bazı, malum kendilerine göre Merkez Bankasının döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Zira 100 milyar dolarla inşallah şimdi başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam ettireceğiz.”





MAHFİ EĞİLMEZ DOĞRUSUNU AÇIKLADI





Erdoğan’ın Merkez Bankası döviz rezervleriyle ilgili açıklamasına ekonomist Mahfi Eğilmez Twitter hesabından itiraz etti. Eğilmez, Merkez Bankası’nın kendi verilerine göre net rezervlerin eksi 56 milyar dolar olduğunu bildirdi.





Eğilmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB’nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır. Merkez Bankası rezervlerini güncellenmiş olarak aşağıdaki siteden izleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar veriler bana ait değil. TCMB’nin verileri. Dolayısıyla bana inanmayın Merkez Bankası verilerine bakın kendiniz hesaplayın.” ifadelerini kullandı.