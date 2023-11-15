Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili Kavuncu’dan 'İttifak' açıklaması: CHP’deki değişiklik kararımızı etkilemeyecek /15 Kasım 2023 11:22

İYİ Partili Kavuncu’dan 'İttifak' açıklaması: CHP’deki değişiklik kararımızı etkilemeyecek

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere yönelik ittifak tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'deki genel başkan değişiminin yerel seçim politikalarını değiştirmediğini belirten Kavuncu, 81 ilde aday çıkarma kararlarının devam ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, partisinin mart ayındaki yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararının kişilerden bağımsız olarak alındığını belirtti ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının bu kararı değiştirmeyeceğini savundu.

T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Buğra Kavuncu, "Hiçbir partideki yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir. Bizim çizgimiz net. Biz milletimizin önüne 25 yıldır 2 kutuplu 2 ana eksen arasında olan kavgada üçüncü bir yeni alternatif milletimizin önüne koymak istiyoruz” diye konuştu. 

"ESKİŞEHİR SEÇMENİ GEREKLİ TEPKİYİ VERECEKTİR"

Kavuncu, Eskişehir’de ön seçimden çıkarak İYİ Parti’den Milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye geçmesiyle ilgili de, “Eskişehir seçmeni gerekli tepkiyi verecektir” dedi.

Milletvekillerinin, milletvekilliğinden istifa etmeden başka partilere transfer olmasının yasalarla engellenmesi gerektiğini de kaydeden Kavuncu, “80 bine yakın Eskişehirli seçmenin oyunu almışsınız ve bu millet size bizi muhalefet olarak temsil et demiş. Muhalefet olması için Meclis’e gönderilen bir vekilin iktidar partisine geçmesi ne etiktir ne ahlakidir" dedi.
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