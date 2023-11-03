İYİ Parti'li vekilin istifasına ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’nun İYİ Parti’den istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



"İstifayı irade beyanı olarak görürüm ve saygı duyuyorum" diyen Akşener, "Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımızın hakkında konuşmadım ister milletvekilimiz, ister üyemiz olsun. Haklarında bir beyanım olmaz olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar -çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında- büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar, o zaman gerekli cevapları vermişimdir" ifadelerini kullandı.



"SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"



Akşener ayrıca "Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Benim değil, Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Nebi Bey’in özelliği şu; biz bazı illerimizde temayül yoklaması yaptık, orada çıktı Nebi Bey. Bizim üyelerimiz tarafından birinci sırada çıkmış bir arkadaşımız. O nedenle söyleyecek bir sözüm yok. Hayırlısı olsun" diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



İdris Nebi Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılığı yaşadığını belirterek istifa etmişti.



Hatipoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:



"Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."