Galatasaray, Kasımpaşa’yı Zaha’nın golleriyle yendi: 2-1

























Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadelede 9 maçlık galibiyet serisiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçı öncesi Kasımpaşa karşısına çıkan sarı-kırmızılılar, Zaha’nın 33 ve 51. dakikalarda attığı gollerle 2 farklı üstünlük yakaladı. Kasımpaşa, 54. dakikada Omeruo’nun golüyle skoru 2-1’e getirdi.Bu sonucun ardından yenilgisiz Galatasaray, 31 puana yükselerek lider Fenerbahçe’den koltuğu maç fazlasıyla aldı. 2 maç sonra puan kaybeden Kasımpaşa da 18 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.Ligin 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa da sahasında Kayserispor’u konuk edecek.Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıktı.Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada Fernando Muslera sakatlandı.Karşılaşmada 57. dakikada oynanırken gelişen Kasımpaşa atağında Iron Gomis ile çarpışan Fernando Muslera, yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin hemen müdahalede bulunduğu tecrübeli kalecinin, sol dirseğinde problem olduğu gözlendi.Tedavisinin ardından sağlık görevlilerinin, yedek kulübesine Fernando Muslera’nın maça devam edemeyeceği şeklindeki işareti sonrası teknik direktör Okan Buruk, değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Sakatlanan Fernando Muslera’nın yerine 60. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.Sezon başında Gaziantep FK’den transfer edilen Günay Güvenç böylece Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkmış oldu.33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis’ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.51. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech’in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha’da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.54. dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara’nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera’nın sağından ağlara gitti: 2-1.10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.14. dakikada kaleci Gianniotis’in uzun gönderdiği top orta sahada Fall’da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha’nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall’ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy’un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis’ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi’yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.46. dakikada Hajradinovic’in pasında topla buluşan Ngoy, ceza sahasına girip Nelsson’dan sıyrıldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.51. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech’in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha’da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.54. dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara’nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera’nın sağından ağlara gitti: 2-1.68. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına tekrar Aytaç Kara geçti. Bu futbolcunun bu kez arka direğe ortasında yükselen Omeruo, kafayla ön direğe gönderdi. Sadık Çiftpınar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.79. dakikada orta sahada topla buluşan Ngoy, savunmanın arkasına sarkan Fall’a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.