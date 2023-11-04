Avrupa'daki Ciaran fırtınasında en az 16 can kaybı

Aşırı yağışlar nedeniyle Toskana'da nehirler taşarak, su baskınlarına yol açtı. Birçok bölgede cadde ve sokaklar çamur ve su ile doldu. Evlerini su basanların, evlerini ve eşyalarını çamurdan temizlemeye çalıştığı belirtiliyor.





Floransa, Pisa ve Prato'da su basan tünellerde veya ağaçların devrilmesiyle kapanan yollarda araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiyenin defalarca göreve çağrıldığı aktarıldı. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, bölgede durumun "kritik" olduğu uyarısını yaptı. Fırtınanın ülkenin kuzeyindeki Venedik'e de ulaştığı ve yerel medyadaki haberlere göre iki kişinin kaybolduğu belirtildi.





Portekiz kıyılarında da etkili olan Ciaran fırtınası nedeniyle bir yelkenlinin alabora olması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi. Portekiz deniz ulaşımı dairesi yetkilileri kazanın bugün Lizbon'un bir kilometre kadar kuzeyindeki Santa Cruz kıyısında meydana geldiğini bildirdi. Yelkenlinin Danimarka bayraklı olduğunu belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin uyruğu konusunda bilgi vermedi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa'yı etkisi altına alan Ciaran fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya yükseldi.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, İtalya'nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde en az altı kişi yaşamını yitirdi. Portekiz kıyılarında bir yelkenlinin alabora olması sonucu üç kişi boğularak hayatını kaybetti. Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Belçika'da da fırtına can kaybına yol açtı.İtalya'nın kuzeyinde hayatını kaybedenler arasında Floransa'nın kuzeybatısındaki Montemurlo kasabasında evini su basan 85 yaşındaki bir erkek ile yine aynı kasabadan 84 yaşındaki bir kadın bulunuyor.Çarşamba gecesi Avrupa'nın batı kıyılarına ulaşan Ciaran fırtınasının hızı saatte 200 kilometreyi aşıyor. Fırtına, Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağışlara da neden oldu.Avrupa'nın batı kıyılarında etkili olduktan sonra Perşembe gecesi İtalya'ya ulaşan fırtına nedeniyle ülkede hükümet acil durum ilan etti. Toskana Bölgesel Konsey Başkanı Eugenio Giani de "Bu gece Toskana'da yaşananların bir adı var: İklim değişikliği" değerlendirmesini yaptı.İtalya Sivil Koruma yetkilileri üç saat içinde 200 milimetre yağış düştüğünü kaydetti. Bunun ölçümlerin yapılmaya başlanmasından bu yana en yüksek miktar olduğu ifade ediliyor.Avrupa'da fırtınanın etkili olduğu ilk ülkelerden Fransa'da ise iki kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne durumu "Bilanço kötü" sözleri ile değerlendirdi. Ülkenin batısındaki Bretagne bölgesi başta olmak bugün sabah saatlerinde de yaklaşık 500 bin konuta elektrik verilemedi.Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Goslar kentinde de Perşembe günü bir ağacın devrilmesi sonucu 46 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Belçika'nın Gent kentinde de 5 yaşındaki Ukraynalı bir çocuk parkta oynarken, ağaçtan düşen dalların isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gent'te 64 yaşında bir kadın daha hayatını kaybetti.Hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında da aksaklıklar yaşandı.