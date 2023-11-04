Samanyolu Haber /Dünya / ABD üslerine peş peşe saldırılar /04 Kasım 2023 00:34

ABD üslerine peş peşe saldırılar

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı üslere saldırılar düzenlendi.

SHABER3.COM

ABD ordusunun Haseke’deki Harab Cir Havaalanı’ndaki üssü ile Deyrizor’daki Ömer petrol sahasındaki üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığı bilinmezken, üslerin çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA’larla saldırılar düzenliyor.

İran devlet televizyonu, 19 Ekim’de İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulmaması halinde bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail’in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye’deki milis güçlerle güneyden de Yemen’deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim’deki bir konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde “direniş güçlerinin” harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim’deki açıklamasında, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak’ta desteklediği milisler ve Yemen’deki Husileri “direniş güçleri” olarak adlandırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD üslerine peş peşe saldırılar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:06:58