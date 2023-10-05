Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu /05 Ekim 2023 16:15

İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

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Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin İzmir’in ardından Eskişehir adayı da belli oldu.

Bugün Eskişehir'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Kürsüye Aydın ile çıkan Akşener, "Melih boyun kaçmış, kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İzmir’e giden Akşener, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu ilan etmişti
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