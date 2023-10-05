Samanyolu Haber /Gündem / 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Jon Fosse kazandı /05 Ekim 2023 16:16

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Jon Fosse kazandı

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar bugün açıklandı.

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Nobel Komitesi, ödülü Norveçli yazar Jon Fosse’nin kazandığını duyurdu.

Geçen yıl Fransız yazar Annie Ernaux, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış ve bu ödülü kazanan 17’nci kadın yazar olmuştu.

Bu yıl ödülü kazanan 64 yaşındaki Fosse, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünün de sahibi oldu.

1959’da Norveç’in Haugesund kentinde dünyaya gelen ve henüz 7 yaşındayken bütün hayatını etkileyen bir kaza geçiren Fosse, Avrupa’nın en bilinen oyun yazarlarından biri.

İlk romanı olan Kırmızı, Siyah olan ve 1983’te piyasaya çıkan Fosse, ilk ödülünü 1989 yılında almıştı.

40 yıldır yazarlık yapan Fosse hakkında Nobel Komitesi, “O bu ödüle yaratıcı oyunları ve söylenemez olanlara ses verdiği için layık görülmüştür” açıklamasını yaptı.
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