İzini The Sun buldu: 100 çocuk yapma niyeti var

Metro Turizm'in adam öldürmeye azmettirmek dahil hakkında çeşitli suçlamalar bulunan ve müebbet hapis cezası kararı verilen firari sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan’daki hayatı ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesi, Galip Öztürk ve 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk’ün hayatını mercek altına aldı. Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuğu olduğunu yazan gazete, aileyi daha da genişletmek istediğini aktardı.





Gürcistan’da taşıyıcı anneliğin serbest olduğu aktarılan haberde, bir çocuğun dünyaya gelmesi için yaklaşık 8 bin sterlin (77 bin TL) ücret ödendiği kaydedildi. Çocukları bağımlılık derecesinde sevdiğini söyleyen Christina, “Şu anda Olivia’nın gelişiyle 10 çocuğumuz var. Kızım Vika’yı altı yıl önce doğurdum. Geri kalan çocuklar genetik olarak ben ve eşimin ancak taşıyıcı anne yöntemini tercih ettik” dedi.





Sosyal medya paylaşımlarında 105 çocuk rakamını verdiğini ancak bunun rastgele bir rakam olduğunu ifade eden Christina, “En sonunda kaç çocuğumuz olacak bilmiyorum ama 10’da durmayı planlamıyoruz. Henüz rakamı konuşmak için hazır değiliz. Her şeyin bir zamanı var” diye belirtti.





Çiftin Batum’da yaşadığını yazan gazete, Moskova doğumlu Christina’nın kızıyla tatil için geldiği Batum’da Galip Öztürk’le tanıştığını ve evlendikten sonra buraya yerleştiklerini okuyucularına duyurdu.