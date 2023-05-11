İzmir’de silahlı çatışma: Çok sayıda ölü var

Sözcü'de yer alan habere göre İzmir’in Menderes ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup kıraathanede bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da silahlarını çekti. Çıkan çatışma sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.Art arda patlayan silahların ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.