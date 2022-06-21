İzmir merkezli cadı avı: 16 ilde 47 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma çerçevesinde, 23’ü Kara Kuvvetleri, 1’i Deniz Kuvvetleri, 5’i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2’si Jandarma Genel Komutanlığı’ndan olmak üzere 27’si muvazzaf 31 asker, 16’sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınma işlemleri için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin 1’i Albay, 28’i Astsubay, 2’si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.