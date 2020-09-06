Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı /06 Eylül 2020 23:23

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'deki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin yangına 29 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 126 söndürme personeli ile müdahale ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ekipler 29 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 126 söndürme personeli müdahale etti.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangının etrafı çevrildi ve ardından alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı Sonraki Haber >>

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:12