İzzet Özgenç, yargının kararlarını nasıl aldığını ifşa etti

Yargıtay’a yönelik eleştirileri sonrası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Prof. Dr. İzzet Özgenç, eleştirilerinin dozunu arttırarak yanıt verdi. Türkiye’de önemli davalardaki kararların ‘Ankara’nın dehlizlerindeki’ yemekli toplantılarda alındığını kaydeden Özgenç, bu durumun herkes tarafından bilinen bir ‘gerçek’ olduğunu söyledi.





Özgenç, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’ın suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’dan ev ve araba hediyesi alması iddiası karşısında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın işlem yapmamasını eleştirdi. Özgenç, “Hakkında doğru veya yanlış olan, doğru ve yanlış olduğunu bilmediğimiz isnatlarda bulunulan bir Yargıtay üyesinin sırf bu isnatlara bağlı olarak muaheze edilmeyeceği, izahtan varestedir. Ancak, hakkında isnatlarda bulunan bir Yargıtay üyesinin bir medya organında kendisini savunma sadedinde açıklamada bulunması ve bu açıklamalar cümlesinden olarak siyasi içerikte mesajlar vermesi ‘Yargıtay üyeliği vakar ve onuruna dokunan’, ‘görev icaplarına uymayan’ bir davranış olarak değerlendirilmelidir” dedi.





Yargıtay Kanunu’nu hatırlatarak bu nitelikte bir davranış dolayısıyla yapılması gerekenin, ilgilinin görevden çekilmeye davet edilmesi olduğunu kaydeden Özgenç, “Yargıtay Başkanı bu süreci başlatmamıştır. Hakkında isnatlarda bulunulan kişi, Yargıtay üyesi olarak medya organlarında kendini savunmaya çalışmış ve siyasi içerikte mesaj vermiştir” ifadelerini kullandı.



