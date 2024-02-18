Japon araştırmacılar dünyanın ilk ahşap uydusunu yaptı

Ahşabın avantajları

Dünya atmosferine giren metal uyduların yanmasıyla oluşan ve uzun yıllar atmosferin üst katmanlarında kalan alümin parçacıklarının yarattığı kirlilik bilim insanlarını ve astronotları endişelendiriyor.

Manolya ağacı

Japon kiraz ağacı da dahil birçok ağaç türü bir yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sağlamlık deneyine tabi tutuldu. Bu örnekler arasında manolya ağacından elde edilen ahşabın çatlamaya karşı dayanıklı olduğu tespit edildi. Lingosat'ın üretiminde de manolya ağacı kullanıldı.

Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılar, bugüne kadar uyduların üretildiği metallere çevre dostu bir alternatif olarak ahşabı test etmek için kereste firması Sumitomo Ormancılık ve Japon Uzay Ajansı ile ortak bir çalışma yürüttü.LingoSat adı verilen ve ahşaptan üretilen küçük uzay aracının bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir roketle uzaya fırlatılması planlanıyor.Bunun üzerine arayışa giren Japon araştırmacılar doğal, ekonomik, karbon bazlı bir malzeme olarak üretimi sürdürülebilir ve bertarafı - özellikle yörüngeden üst atmosfere bırakıldığında - tam ve zararlı yan ürünler içermeyen ahşap üzerinde çalışmaya odaklandı.Kyoto Üniversitesi'nin girişimiyle ahşap türlerini değerlendirerek uzaya fırlatma ve Dünya yörüngesinde uzun uçuşların zorluklarına ne kadar dayanabileceklerini belirlemek üzere bir proje başlatıldı.İlk testler uzaydaki koşulların yeniden yaratıldığı laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Deneylerde ahşaptan hazırlanan örneklerin kütlelerinde ölçülebilir bir değişiklik olmadığı, çürüme ya da hasar belirtisi göstermediği tespit edildi.Laboratuvarda başarılı olan örnekler ileri denemeler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere hazırlandı.Kyoto Üniversitesi Uzay Ahşap Projesi'nin lideri Koji Murata, örnekler uzaya gönderilmeden önce projenin gidişatını "Ahşabın alçak dünya yörüngesinin yaratıldığı koşullara dayanma yeteneği bizi hayrete düşürdü." sözleriyle değerlendirdi.Yalnızca bir kahve kupası büyüklüğündeki dünyanın ilk ahşap uydusu LingoSat'ın bu yaz uzaya fırlatılması planlanıyor. Uydu atmosfere girmeden önce en az altı ay boyunca uzayda kalması bekleniyor.