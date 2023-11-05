Japon uzmandan İzmir uyarısı: 6,5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.



İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen ‘Depreme hazır mıyız Türkiye?’ etkinliğinde konuşam Moriwaki, depremlerde önlem alındığı müddetçe oluşacak hasarların yüzde 70 azaltılabileceğini kaydetti.





İzmir’de deprem beklediklerini belirten Moriwaki, hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı:





“32 yıldır Türkiye’deyim, üç yıldır Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı. Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak. Dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz ve 6,5 diye söyleniyor. Yani normal ve iyi binaysa, eşyaları tam sabitliyorsak çok fazla hasar almaması lazım. Ama tabii ki hep beraber hazır olmak lazım. Bu da çok önemli.”









Moriwaki, alınabilecek bireysel önlemleri ise şöyle anlattı:





“Maalesef bina çöktü, biz üçgende yaşıyoruz. Su var, içiyoruz. Kurtarma ekibi gelmiyorsa da yardım et, imdat diye bağırmaya başlıyoruz, ama yarım günde ses gidiyor. Sonra düdükten üfleyeceksiniz. Ama birkaç gün geçti, bir hafta geçti. O zaman anca nefes verebilirsiniz. Düdüğe artık ses yetmeyecek. O zaman ne yapacağız? Biraz sert bir şeye, yatağın yanına, yere vuracaksınız. İnsan duymuyorsa da yukarıdan cihaz sesinizi duyabilir. Enkazın altında olduğunuz anlaşılabilir.”