Samanyolu Haber /Gündem / Japonya’daki ABD üstlerinde Covid-19 salgını /12 Temmuz 2020 11:23

Japonya’daki ABD üstlerinde Covid-19 salgını

Japonya'daki iki ABD üssünde 61 kişide Covid-19 tespit edildi; üsler karantinaya alındı

SHABER3.COM

Japonya'nın Okinawa eyaletinde bulunan askeri üslerde toplam 61 ABD askeri personelinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üs karantinaya alındı.

Okinawa Eyalet Valiliği'nin açıklamasına göre, Okinawa ABD Deniz Piyade Seferi Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stacy Clardy, salgın durumuna ilişkin Okinawa Valisi Tamaki Denny ile telefonda görüştü.

ABD üslerindeki 61 personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, "Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var" dedi. Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkati çekti.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da, bugüne kadar 148 Covid-19 vakası tespit edildi.
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