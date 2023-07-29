Samanyolu Haber /Dünya / Japonya Rusya'yı tek tehdit olarak nitelendirdi /29 Temmuz 2023 12:55

Japonya Rusya'yı tek tehdit olarak nitelendirdi

"Beyaz Kitap" olarak adlandırılan, Japonya Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporunda , Rusya ilk kez Avrupa'nın güvenliğine yönelik "tek ve acil tehdit" olarak adlandırılıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Raporda, Tokyo'nun kendi bölgesi olarak gördüğü Kuril Adaları'ndaki Rusya kaynaklı faaliyetlerden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Japon hükümetine sunulan belgede, "Rusya'nın Ukrayna'da saldırganlıkla sonuçlanan dış faaliyetleri, askeri eğilimleri uluslararası düzenin temellerini sarsmakta ve Avrupa'ya yönelik en ciddi ve dahası en acil tehdittir." deniliyor.

Ayrıca Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu Şubat 2022'de başladıktan hemen sonra kınadı ve Batılı müttefikleriyle birlikte Japon yetkililer, Rusya Federasyonu'na bir dizi yaptırım uygululamaya devam ediyor.

Japonya, Rusya'ya o otomobillerin ihracatını yasakladı

Japon hükümeti, motor hacmi 1,9 litreden fazla ve hibrit motorlu otomobillerin yanı sıra kamyon lastiklerinin Rusya'ya ihracatını yasakladı.

Yeni kısıtlamalar Ekonomi Bakanlığı başkanı Yasutoshi Nishimura tarafından açıklandı. Rusya Federasyonu'nun sanayi üssünün güçlendirilmesini önlemek için bu tür önlemlerin alındığını söyledi.

TASS’ın haberine göre, Japonya, 9 Ağustos'ta yeni bir Rusya karşıtı yaptırım paketini uygulamaya koyuyor. Rusya’nın Vladivostok gümrük idaresine göre, 2023'ün ilk yarısında Ruslar, Japon arabalarının ithalatını geçen yıla göre ikiye katlayarak 130.000 adede çıkardı. Japonya’dan ithal edilen otomobillerin neredeyse hepsi ikinci el araçlardan oluşuyor.
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