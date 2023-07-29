Putin, Erdoğan'ın görüşme talebini görmezden geliyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





The Wall Street Journal (WSJ) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yenilenmesi için müzakere taleplerini görmezden geldiğini bildirdi.





Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu telefon görüşmesinin Putin’in onu görmezden geldiği için henüz gerçekleşmediğini vurguladı.





WSJ’ye konuşan diplomatik kaynaklara göre, Erdoğan'ın bazı eylemleri Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenilememe kararını etkiledi. Bunlar arasında, Moskova'yı uyarmadan Azak taburunun beş komutanının (Rusya Federasyonu'nda terörist olarak tanınan ve yasaklanan) Ukrayna'ya geri dönme kararı ve İsveç'in NATO'ya girmesine izin verilmesi de var.





WSJ kaynakları, Rusya'nın tahıl anlaşmasına katılmayı reddetmesinin sadece Türkiye ile değil, Çin ile ilişkileri de etkileyeceğine inanıyor.