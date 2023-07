Zihinsel yorgunlukla başa çıkmanın 10 yolu

Yoğun iş temposu, teknolojik olumsuzluklar, gün içerisindeki yaşanan olumsuzluklar, aşırı stres gibi nedenler zamanla zihinsel yorgunluğa yol açar. Uzmanlara göre bu durum da kişinin verimliliğini her açıdan azaltır ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Sorunlarıyla başa çıkmasını, sağlıklı kararlar almasını engeller, kaygısını artırır hatta kişinin depresyona girmesine bile neden olabilir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ömrünüzü törpüleyen bu sorunun belirtilerini ve çözüm yollarını şöyle sıraladı:



EN YAYGIN ŞİKAYETLER



Zihin yorgunluğunun en yaygın şikayetleri; unutkanlık, uykusuzluk, odaklanamama, algılama eksikliği öğrenme zorlukları, dikkatsizlik , tahammülsüzlük ve çabuk sinirlenmedir.



NELER YAPABİLİRSİNİZ?



İşte zihinsel yorgunlukla mücadelenizde size yardımcı olacak ve yaşam kalitenizi artıracak öneriler…



1- SAĞLIKLI BESLENİN



Sağlıklı ve düzenli beslenmek zihinsel yorgunlukla mücadele etmenin ilk adımıdır. Aşırı yağlı ve şekerli gıdalar kendinizi sürekli yorgun hissetmenize ve kilo sorunu yaşamanıza sebep olur. Dengeli beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmeli; şeker, yağ ve tuz tüketimini dengelemelisiniz. Ayrıca vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri mutlaka almalısınız. Sindirim sisteminizin düzenli çalışması için probiyotiklerden faydalanmak da vücut direncinizi korumanıza yardımcı olur. Fındık, ceviz, badem, çekirdekli kuru üzüm beyin yorgunluğuna karşı iyidir. Yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, sardalya balığı, üzüm suyu, kepekli pirinç ve kakao beyin yorgunluğuna iyi gelen gıdalardır. Bununla birlikte yüksek miktarda kafein içeren çay ve kahveden uzak durulmalı, onların yerine bol su ve günde 2-3 fincan bitki çayı tüketilmelidir.





2- UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN



Vücudunuz güne zinde başlayabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi uyku esnasında depolar. Bedeniniz yeterli enerjiyi depolayamazsa güne yorgun, sinirli ve isteksiz başlarsınız. Bu durum da hem kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur, hem de etrafınızdaki insanlarla kaliteli iletişim kurmanızı engeller. Bir sonraki güne daha dinç uyanabilmek için uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Yetişkin bir bireyin ortalama 8 saat uyuması gerekir.



3- HAREKETE GEÇİN



Bedeni hareket ettirmek ve sarsmak, sıkışmış enerjiyi serbest bırakıp, kendine gelmeniz için harika bir yoldur. Bedeninizi harekete geçirmeniz; zihninize, bedeninize ve ruhunuza enerji verir. Müzik eşliğinde tempolu bir şekilde yürümek en etkili yollardan biridir..



4- TATİL YAPIN



Herkes fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bunu bir lüks olarak değil, sağlığınız için bir gereklilik olarak değerlendirmelisiniz. Günlük hayatın kargaşasından uzaklaşmak için planlayacağınız tatil kaçamaklarını enerjinizi şarj etmek için harika bir fırsat olarak görebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri, sahilde güneşin tadını çıkarmak ve balık tutmak gibi faaliyetler zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur ve gücünüzü yeniden toplamanıza fayda sağlar.



5- BİR RAHATLAMA TEKNİĞİ BULUN



Zihniniz sizi zorlamaya başladığında kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak oldukça sıkışmış hissedersiniz. Bu noktada bir rahatlama tekniği bulun. Örneğin havadar bir ortamda derin bir nefes almanız, sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Aldığınız her nefesle bağlantı kurmaya çalışın ve mümkün olduğunca anda kalın.



6- ZAMANI İYİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN



Zaman yönetimi hem öncelikli işlerinizi belirleyerek günü daha iyi planlamanızı sağlar hem de yaşadığınız stres seviyesini en aza indirerek kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırmanızı kolaylaştırır. Zaman planlamasını yaparken çalışma saatlerinize ekleyeceğiniz küçük molalarla iş veriminizi de yükseltebilirsiniz. Kendinizi 1-2 saatte bir 5-10 dakika şarj edin.



7- AKILLI TELEFONLARIN ESİRİ OLMAYIN



Teknoloji hayatı kolaylaştırırken birçok soruna da neden oluyor. Akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığı siz fark etmeden zihninizi yorar. Mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalışın, zaman zaman telefonunuzu belli aralıklarla kapatın.



8- “HAYIR” DEMEYİ ÖĞRENİN



Ne zaman hayır diyeceğinizi bilin. Zaten bunalmışken daha fazla sorumluluk almak, zihinsel yorgunluğa yol açar. “Hayır” diyemiyorsanız, “Yapamam, belki bir dahaki sefere” veya “Şu anda yardıma hazır değilim” diyebilirsiniz.



9-ŞÜKREDİN



İstenmeyen duygu ve düşüncelere meydan okumak ve beyninizi rahatlatmak için her gün şükrettiğiniz birkaç şeyi düşünün. Yapılan araştırmalarda şükreden kişilerin; azalmış strese, daha az fiziksel hastalığa. daha kaliteli uykuya, daha iyi fiziksel sağlığa, daha fazla ilişki memnuniyetine ve daha büyük mutluluklara sahip olduğunu göstermiştir.



10- BEYİN JİMNASTİĞİ YAPIN



Zihninizi eğitmenin en sağlıklı yollarından biri olan beyin jimnastiği, düşünme yetinizi geliştirerek konulara daha çözüm odaklı yaklaşmanıza yardımcı olur. Bulmaca çözmek, kitap okumak, ilginç konularda araştırma yapmak ya da sanatla uğraşmak zihinsel yorgunluğun üstesinden gelmeniz konusunda size oldukça fayda sağlar.