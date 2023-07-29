Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki babasını ziyarete giderken kaza geçiren 13 yaşındaki Sinem’den acı haber geldi /29 Temmuz 2023 13:03

Cezaevindeki babasını ziyarete giderken kaza geçiren 13 yaşındaki Sinem’den acı haber geldi

Isparta’dan cezaevindeki babasını ziyaret etmek için Elazığ’a giderken yolda kaza yapan ve 1 aydır yoğun bakımda tedavi edilen 13 yaşındaki Sinem Akbulak vefat etti.

SHABER3.COM

Acı haberi Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan duyurdu.

15 Temmuz’dan sonra hukuksuz cemaat soruşturması kapsamında ihraç edildikten sonra 9 Ağustos 2016’da tutuklanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbulak’ı tutsak edildiği Elazığ Cezaevi’nde ziyaret etmek için yola çıkan Mehmet Akbulak’ın eşi Özlem Akbulak ve üç çocuğu, 23 Haziran’da Isparta’nın Gelendost ilçesinde trafik kazası geçirmişti.

Özlem Akbulak ve büyük oğlu Vedat Akbulak (14) kazayı hafif yaralarla atlatırken, diğer kızları Sinem Akbulak (13) ve Çiğdem Akbulak (8) Isparta Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Nakil istediği defalarca reddedilen babasını görmek için Sinem Akbulak’ın yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki cezaevine 7 yılda sadece 5 defa gidebildiğini söyleyen Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslenerek, ‘‘Bu cinayetteki payınızı düşünüyor musunuz?’’ diye sordu.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘‘Acı haber!

Sinem Akbulak, 13 yaşında.. KHKlı Elazığ’da mahpus matematik doçenti Mehmet Akbulak’ın kızı Isparta’dan Elazığ’a 3 kardeşiyle giderken annesi trafik kazası yaptı. Günlerdir yoğun bakımdaydı. Dün pes etti! Mahpusun nakil isteği yıllardır reddediliyordu, mahkemelik olmuştu konu. Sinem 7 yılda 5 kez görebilmişti babayı. Sonunda uzun yola çıkılan bir yolculukta ölüm geldi! Bu kadar zulme küçük yürek dayanamadı, nasıl pes etmesin?

@adalet_bakanlik

@ctekurumsal

vicdanınız rahat mı? Bu cinayetteki payınızı düşünmüyor musunuz?’’


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