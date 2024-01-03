Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'daki uçak kazası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı /03 Ocak 2024 11:40

Japonya'daki uçak kazası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Japonya Havayolları yetkilileri, salı günü başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indikten sınra bir sahil güvenlik uçağıyla çarpışan yolcu uçağına kule tarafından iniş izni verildiğini söyledi.

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Sahil güvenlik uçağındaki beş kişi hayatını kaybederken Japonya Havayolları uçağındaki 379 yolcu ve mürettebatın tümü, ateşler kabinin tamamını sarmadan acil durum kaydıraklarıyla dışarı kaçmayı başardı.

The Guardian'ın aktardığına göre paylaşılan kayıtlarda, kazadan dakikalar önce Haneda Havalimanı'ndaki kontrol kulesinin yolcu uçağına "yaklaşabilirsiniz" dediği duyuluyor.

Neredeyse tamamen yanmış yolcu uçağı, çarşamba günü pistte durmaya devam etti. Uçağın kabininden geriye neredeyse hiçbir şey kalmaması, hiç can kaybı yaşanmamasının "mucize" olarak nitelenmesine sebep oluyor.

Öte yandan sahil güvenli uçağından sadece kaptan pilot sağ çıkabildi. Yapılan açıklamalara göre uçak, 1 Ocak'taki 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım taşıyordu.

Sahil güvenlik uçağının ise kazadan sonra neredeyse tamamen yandığı ve kül olduğu görülüyor.

Japonya Havayolları uçağında olan bir yolcu, NHK'ya yaptığı değerlendirmede, "İndiğimiz anda 'pat' diye bir ses duyduk. Sağ taraftan alevler yükseldiğini fark ettim" dedi. Kadın, "Uçağın içi ısınıyordu. İşin açıkçası kurtulamayacağımızı düşünüyordum" diye devam etti.

Uçağa küçük çocuğuyla binen bir başka kadın, "Normal bir şekilde indik sanıyordum. Ama sonra duman kokusu almaya başladım. Dışarı baktım ve soldan ateşler yükseliyordu" diye konuştu.

Hükümet yetkilileri, çok uzun süredir ciddi bir yolcu uçağı kazası yaşamayan Japonya'da böyle bir kazanın nasıl yaşandığını soruşturacaklarına göz verdi.
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