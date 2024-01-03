Türkiye, İngiliz gemilerinin geçmesine izin vermedi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ankara, İngiltere'nin Ukrayna'ya devrettiği mayın tarama gemilerinin boğazlara girmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna topraklarındaki düşmanlıklar sona erene kadar, Türk boğazları, BM boğazlar sözleşmesi 19. Madde uyarınca çatışmanın her iki tarafına kapatılacaktır.“ denildi.





Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise “Bazı basın yayınlarında yer alan 'Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya sağladığı mayın dedektörlerinin Türk boğazlarından Karadeniz'e geçiş izni aldığı' yönündeki ifadeler doğru değildir" denildi.





Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Karadeniz'de gerilimi önlemek amacıyla Deniz Sözleşmesi hükümlerine uyduğunu ve çatışma boyunca ilkeli bir duruş sergilediğini ve ülke yetkililerinin müttefikleri de bu kararlar konusunda uyardığı belirtiliyor.





11 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Norveç'le birlikte ülkenin Ukrayna'yı denizde desteklemek için bir koalisyona liderlik edeceğini duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, iki Sandown sınıfı mayın arama gemisinin Kiev'e nakledileceğini açıklamıştı.