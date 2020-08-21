Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı oldu /21 Ağustos 2020 09:26

Joe Biden, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 59'uncu başkanlık seçimleri öncesinde Joe Biden, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı oldu.

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3 Kasım'da yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Demokrat Parti Kurultayının son günü, Biden'ın resmen adaylığı kabul etmesiyle son buldu.
 
Memleketi Delaware'de sadece basın mensuplarının bulunduğu Chase Center'dan canlı yayınla kurultaya katılan Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ı yenmek için tüm Demokratlarla birlikte var güçleriyle çalışacakları sözünü verdi.

"BU KARANLIK MEVSİMDEN ÜLKEYİ ÇIKARMAYA LİDERLİK EDECEĞİM"

77 yaşındaki Biden, "Şu anki başkan ülkeye çok fazla öfke ve bölünme getirdi. Bu karanlık mevsimden ülkeyi çıkarmaya liderlik edeceğim." ifadelerini kullandı ve tevazu içinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ettiğini açıkladı.
 
Kamala Harris de salı günkü konuşmasıyla Demokratların başkan yardımcılığı adaylığını kabul ettiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin de yine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kurultayın son gününde Trump'ın başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.
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