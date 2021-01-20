Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden’ın kızı Ashley Biden konuştu: Ivanka gibi olmayacağım /20 Ocak 2021 14:17

Joe Biden’ın kızı Ashley Biden konuştu: Ivanka gibi olmayacağım

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden’ın kızı Ashley Biden, Jenna Bush Hager ile yaptığı röportajda Ivanka Trump'a taş attı. Biden, İvanka gibi Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını açıkladı.

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Ashley Biden röportajda babasının aileye ne kadar değer verdiğini, ağabeyi Beau’nun ölümünü ve yıllar boyunca ailenin sıkı bağlarını nasıl koruduklarını anlattı.

Bununla birlikte, kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, “Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum” dedi.

‘ÇOK ŞEY YAPACAK’

Ashley Biden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerini bir sosyal adalet aktivisti, gençlik danışmanı ve yetersiz hizmet alan toplulukları hedefleyen program kurucusu olarak geçirdi.

Babasi ile çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, “O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum” dedi.
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